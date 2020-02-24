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Dünya

THY, Koronavirüs'ten şimdiye kadar 12 kişinin öldüğü İran'a yaptığı bazı seferlerini iptal etti

24 Şubat 2020 14:59

Türk Hava Yolları, Koronavirüs nedeniyle İran'a yaptığı bazı seferleri iptal etti. Tahran uçuşlarını ise günde iki sefere indirdi.

Edinilen bilgiye göre, İran’da yaşanan Koronavirüs nedeniyle bu ülkeye yapılan seferlerin tek taraflı durdurulmasının ardından Türk Hava Yolları da bazı seferlerini durdurdu. Türk Hava Yolları İran’a yaptığı İsvahan, Meşet, Şiraz seferlerini iptal ederken, Tahran uçuşlarında günde 2’ye indirdi.

İran’da kalan Türk vatandaşlarını getirecek

Türk Hava Yolları İran’da sadece Tahran’a uçacak. Türkiye’ den Tahran’a yolcu götürecek olan Türk Hava Yolları'nın, dönüşte ise sadece İran’da kalan Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getireceği öğrenildi.

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