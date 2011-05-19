-THY KÖLN MÜDÜRÜ İSA AL HAKKINDA İNCELEME İSTANBUL (A.A) - 19.05.2011 - Türk Hava Yolları (THY) Köln Müdürü İsa Al, kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı nedeniyle merkeze çekilerek hakkında inceleme başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Köln ve Düsseldorf konsolosları ile eşlerine yönelik eleştirilerin bulunduğu yaklaşık üç dakikalık ses kaydının video paylaşım sitesi Youtube'da yer almasının ardından, ses kaydının sahibi olduğu iddia edilen THY Köln Müdürü İsa Al, Köln'den çağrılarak İstanbul'a getirildi. THY Basın Müşaviri Ali Genç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine böyle bir bilgi ulaşınca THY Köln Müdürü İsa Al'ın hakkındaki inceleme sonuçlanıncaya kadar merkeze çekildiğini bildirdi.