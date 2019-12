THY kazasında yüksek tazminat beklentisi

Hollanda'da düşen THY uçağı için ilk dava ABD'de açıldı. Hukuk şirketinin yetkilileri yüksek tazminat beklediklerini açıkladı.



Amerikalı hukuk firması Ribbeck Law, Türk Havayolları'nın Hollanda'da geçen şubat ayında meydana gelen kazada zarar gören Tekirdağ uçağının yolcu ve yolcu yakınları adına Boeing'e karşı ilk davayı, ABD'nin Illinois Eyaleti'nde bulunan Cook Bölge Mahkemesi'nde açtı.



Hollanda'nın Amsterdam kentinde geçen 25 Şubat'da inişe geçerken düşen ve 9 kişinin öldüğü Boeing 737-800 tipi THY uçağı Tekirdağ ile ilgili üretici firma Boeing Şirketine karşı ilk dava, ABD'nin Illinois Eyaleti'nde bulunan Cook Bölge Mahkemesi'nde Ribbeck Law avukatları Monica Kelly ve Mike Eidson tarafından açıldı. ABD'nin Illinois Eyaleti Chicago şehrinde başlayan dava, kazada hayatını kaybeden kabin memuru Ulvi Murat Eskin'in babası Süleyman Bülent Eskin ve annesi Fethiye Feruhe Eskin ile kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Osman Bedri Başlılar ile Çağrı Kaya ve Mustafa Komut adına açıldı. Davalar, tüm yolcu ve yolcu yakınları için bireysel olarak ve her birinin kayıpları ve maruz kaldıkları zararlar göz önüne alınarak ayrı ayrı açılacak.



Avukat Monica Kelly, açıklamasında, ``Temsil ettiğimiz yolcu ve yolcu yakınları için en önemlisi, tüm sorumlu tarafların istisnasız adalet önüne çıkarılmasıdır. Kazanın nedenlerini bulmalı ve gelecekte meydana gelebilecek kazaların önlenmesi için sorunların giderilmesini sağlamalıyız'' dedi. Monica Kelly, ``Cook Bölge Mahkemesi'ne verilen keşif dilekçesi mahkemeden, davalı tarafların; kaza yapan uçağa ait her türlü tasarım ve üretim kaydı ile uçağın bakımına ilişkin her türlü belgenin derhal ailelere teslim etmesi yönünde karar vermesi talebinde bulunuyor'' diye konuştu.



‘Her türlü bilgiye ulaşacağız’



Monica Kelly, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



``İlk etapta mahkemeye sunulan keşif dilekçesi yoluyla, ailelerin namına sorunu ortaya çıkarmak için gerekli olan her türlü gerçeğe ve bilgiye ulaşacağız ve ilk andan itibaren, soruşturma aşamasında enkazın parçalanmasını engellemek de dahil olmak üzere, bu davanın kanıtlarının korunması için çalışacağız. İncelenmemiş hiçbir kanıt bırakmayacağız çünkü başarılı bir kanıt inceleme süreci, davanın en başından itibaren hakim önüne çıkmaya hazır edilmesi amacımıza katkıda bulunacak. Temsil ettiğimiz davalarda, bir an önce ve yüksek miktarlarda tazminat teklifleri alınmasının yolunu açacak.''



Merkezi Chicago'da bulunan ve Manuel Von Ribbeck tarafından kurulan Ribbeck Hukuk Şirketi, hava kazaları sonucu meydana gelen ölüm ve ciddi yaralanmalar alanındaki uzmanlığıyla tanınıyor. Pek çoğu Boeing yapımı olan 32'den fazla uçak kazasında kaza mağdurlarını mahkemelerde temsil eden firmanın, son olarak 30 Kasım 2007'de Isparta'da düşen uçakla ilgili olarak da üretici firmaya karşı açtığı dava da sürüyor.