THY kazası mağdurları mahkemeye başvurdu

THY’nin İstanbul-Amsterdam seferini yaparken düşen uçağındaki yolcu ve yakınları mahkemeye başvurdu.



THY'nin geçen 25 Şubatta İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Schiphol Havaalanına inişe geçtiği sırada düşen uçağında, yakınlarını kaybedenlerle yaralı kurtulan bazı yolcuların, Boeing firması ve THY hakkında ABD'de mahkemeye başvurdukları açıklandı.



Şikayette bulunan yolcular adına açıklama yapan Amerikalı avukatlar Manuel von Ribbeck ve Mike Eidson, başvurunun ABD'de yapıldığını ve davanın Chicago Mahkemesinde görüleceğini bildirdiler.



Boeing ve THY’nin rolü belirlenecek



Avukatlara göre, yapılacak bu yargılama ile uçuş sırasında hangi hatanın yapıldığı ya da eksikliğin bulunduğu ve bu işte Boeing ve THY'nin rolü belirlenmeye çalışılacak. Mahkemeden çıkacak sonuca göre de bu kuruluşlardan talep edilecek tazminat miktarları saptanacak.



Yapılan başvuruda, yükseklik gösterge cihazını üreten kuruluş da dahil, uçağın bakımıyla doğrudan ilgili bütün kuruluşlar ve uçuşla ilgili öteki ilgili birimlerin listesinin de mahkemeye sunulduğu belirtildi.



Kazadan yaralı olarak kurtulan yolculardan Osman Bedri Başlılar, Hollanda ANP Haber Ajansına yaptığı açıklamada, mahkemeye bir an önce başvurulmasının kazada mağdur olan yolcuların haklarının korunması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Uçağın yapımından başlayarak uçuşuna kadar geçen dönemle ilgili bilgilerin yok edilmeden bu davanın görülmesi gerektiğini savunan Başlılar, "Dava açmak için bir gün bile beklemeye zamanımız yok" dedi.



THY'nin TK 1951 sayılı uçağı, 25 Şubat günü İstanbul-Amsterdam uçuşununu yaparken Schiphol Havaalanı'na inişe geçtiği sırada aniden irtifa kaybederek piste bir kilometreden daha az mesafede bir tarlaya düşmüştü. İlk belirlemelere göre yükseklik gösterge cihazından kaynaklanan bir hataya bağlı olarak meydana geldiği öğrenilen kazada, dördü mürettebattan toplam 9 kişi yaşamını yitirmiş, 80'den fazla yolcu da yaralanmıştı.



