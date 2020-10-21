Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 11 Haziran itibariyle yurt dışı uçuşlarına kademeli olarak başlayan Türk Hava Yollarının (THY) kasım ayı uçuş planı belli oldu. Bu kapsamda THY, kasım ayında Hindistan, Arjantin, Kolombiya ve Suudi Arabistan’a tarifeli seferler başlatmayı planlıyor.

THY resmî internet sitesinden yapılan açıklamada; Aşkabat, Cezayir’de Hourai,Konstandin ve Vahran, Kolombiya’da Bogota, Suudi Arabistan ,Damman; Riyad, Hindistan’da Mumbai ve Delhi, Irak’ta Süleymaniye ve Basra, İran’da İsfahan ve Süleymaniye, Arjantin Buenos Aires, Dubai, Rusya’da Krosnador, Fas’ta Marakeş, Yunanistan’da Selanik, Moğolistan’da Ulanbator ve Tanzanya’da Zanzibar seferlerin yapılması planlanıyor.