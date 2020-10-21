T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY kasım ayında Hindistan, Arjantin, Kolombiya ve Suudi Arabistan’a tarifeli seferler başlatmayı planlıyor

21 Ekim 2020 15:00

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 11 Haziran itibariyle yurt dışı uçuşlarına kademeli olarak başlayan Türk Hava Yollarının (THY) kasım ayı uçuş planı belli oldu. Bu kapsamda THY, kasım ayında Hindistan, Arjantin, Kolombiya ve Suudi Arabistan’a tarifeli seferler başlatmayı planlıyor.

THY resmî internet sitesinden yapılan açıklamada; Aşkabat, Cezayir’de Hourai,Konstandin ve Vahran, Kolombiya’da Bogota, Suudi Arabistan ,Damman; Riyad, Hindistan’da Mumbai ve Delhi, Irak’ta Süleymaniye ve Basra, İran’da İsfahan ve Süleymaniye, Arjantin Buenos Aires, Dubai, Rusya’da Krosnador, Fas’ta Marakeş, Yunanistan’da Selanik, Moğolistan’da Ulanbator ve Tanzanya’da Zanzibar seferlerin yapılması planlanıyor.

 

ETİKETLER

KoronavirüsCovid-19uçuşTHYtarifeliseferplanlamaHindistanArjantinKolombiyaSuudi Arabistan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24