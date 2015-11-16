THY kabin memuru, Gana'da denizde boğuldu

THY'de kabin memuru olarak görev yapan C.Ş. görevli olarak gittiği Gana'da denizde boğuldu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Gana'nın başkenti Akra'da bulunan uçuş ekibinde yer alan kabin memuru, denizde boğuldu.

Alınan bilgiye göre, dün gece seferini tamamlayan THY'nin İstanbul-Akra uçağındaki THY personeli, dinlenmek üzere kalacağı otele geçti. Geceyi otelde geçiren ve sabah saatlerinde serinlemek için denize giren erkek kabin memuru C.Ş, boğuldu.



Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek olan C.Ş'nin cenazesinin Türkiye'ye getirileceği bildirildi.