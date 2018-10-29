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THY KABİN MEMURLARI YENİ KIYAFETLERİYLE BOY GÖSTERDİ

  Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA  İstanbul Yeni Havalimanı açılışı öncesi Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi

29 Ekim 2018 16:48

 

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA 
İstanbul Yeni Havalimanı açılışı öncesi Türk Hava Yolları\'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi. Kabin memurları Türk Havayolları check-in kontuarı önünde poz verdi. Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaların tasarımı, Milanolu modacı Ettore Bilotta\'ya ait. Yeni kabin memuru üniformalarına renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri kullanıldı. 

Görüntü Dökümü:
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- Kabin memurlarının görüntüsü
- Detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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