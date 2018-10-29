THY KABİN MEMURLARI YENİ KIYAFETLERİYLE BOY GÖSTERDİ

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA

İstanbul Yeni Havalimanı açılışı öncesi Türk Hava Yolları\'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi. Kabin memurları Türk Havayolları check-in kontuarı önünde poz verdi. Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaların tasarımı, Milanolu modacı Ettore Bilotta\'ya ait. Yeni kabin memuru üniformalarına renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri kullanıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kabin memurlarının görüntüsü

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