THY kabin içi eğlenceyi iç hatlara da taşıdı

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA) TÜK Hava Yolları(THY), kabin içi eğlence sistemlerini iç hat uçuşlarında da artık açmaya başladı.

THY yolcularının keyifli bir yolculuk yapabilmesi adına yeniliklere devam ediyor. THY\'nin çok sayıda film, müzik albümü ile tv program içeriğinin de yer aldığı kabin içi eğlence sistemi \"Planet\" artık iç hat uçuşlarında da yolcularla buluşmaya başladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından iç hat uçuşlarındaki yeniliği takipçileri ile paylaştı.Ekşi, \"Koltuk arkası ekranlar iç hatlarda da açılmaya başlandı. Sizden gelen talep üzerine yolculuğunuzu daha keyifli hale getirmek için eğlence ekranlarımızı iç hatlarda da peyderpey açıyoruz. Kulaklığınızı yanınızda bulundurmayı unutmayın. Keyifli yolculuklar.\" paylaşımında bulundu.

THY uçak içi eğlence sisteminde \"Engelsiz Filmler\" katagorisi olan nadir havayollarından biri olmasıyla da dikkat çekiyor. Özel olarak hazırlanan bu filmler ile görme ve duyma engelli yolcular uçuş sırasında film takip edebiliyor. Betimlemeli altyazı ve betimlemeli seslendirme teknikleri sayesinde filmdeki sahneler detaylı tasvir ediliyor.

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