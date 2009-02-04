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Yaşam

THY, Japon'u attı, Japonca bileni aldı

Japonya hattında çalışan Japon kabin memurlarının işine son veren THY, ‘Japonca’ bilen kabin memuru çalıştıracak.

04 Şubat 2009 02:00

Japonya hattında çalışan Japon kabin memurlarının işine son veren Türk Havayolları (THY), ‘Japonca’ bilen kabin memuru çalıştıracak. 

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, THY'nin Japonya hattında 1989 yılından beri uçuş yaptığı anımsatılarak, şöyle denildi:
"Japonya hattımızda seyahat edenlerin büyük çoğunluğunu Japon yolcularımızın oluşturması nedeniyle, uçakta Japonca bilen görevli bulundurulmasına ihtiyaç duyulmuştu. Bu nedenle 1991 yılından itibaren hizmet alımı yöntemiyle anlaşma sağlanan şirket aracılığıyla Japonca bilen görevli temin edilmiş ve uçuşlarda görev yapmaya başlamışlardı. Bu görevliler kabin memuru olarak değil, görevli kabin memurlarının dışında sadece uluslararası otoriteler tarafından da öngörüldüğü üzere iletişim amacıyla uçakta bulunuyorlardı.

THY, 2008 yılında aldığı bir kararla, Japonca bilen kabin personelinin istihdam edilmesini kararlaştırmış ve ilk grup aday eğitimlerine başlamıştır. Şubat ayı içerisinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, Japonya hattımızda uçmaya başlayacaklardır."

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