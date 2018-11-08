THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN BAKÜ SEFERLERİNE BAŞLADI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı\'ndan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye seferlerine başladı.

THY Ankara, İzmir, Antalya ve Kıbrıs (Ercan)’ın ardından İstanbul Havalimanı kalkışlı beşinci uçuş noktası olan Bakü’ye 31 Aralık tarihine kadar haftanın her günü1 , toplamda 7 frekans uçuş gerçekleştirecek. İstanbul Havalimanı\'nda ikinci yurt dışı seyahati saat 09.30\'da Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı\'na Boeing - 737 tipi uçakla 121 yolcu ile gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde İstanbul Havalimanı’na gelen Bakü yolcuları check-in işlemlerinin ardından pasaport kontrolünden geçtiler. Yolcular uçağın kapısında çiçeklerle karşılandı. Bakü’ye ilk seferi gerçekleştiren Boeing 737-800 tipi uçak saat 09.30’da İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. Bakü seferi yolcularından Gökhan Özaras, “Ben Azerbaycan’da çalışıyorum. Ulaşımda biraz zorluk yaşadım taksiyle geldim. Havalimanı gerçekten heyecan verici tam gelişi gibi. Beğendim çok güzel\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Check-in kontuarlarından görüntüler

-Yolculardan görüntüler

-Pasaport kontrol noktalarından görüntüler

-Detay görüntüler

