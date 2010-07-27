T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY İstanbul-Diyarbakır seferinde isyan

THY'nin İstanbul-Diyarbakır seferini yapan uçağında, sıcaktan bunaldığını söyleyen yolcular ile uçuş ekibi arasında tartışma yaşandı.

27 Temmuz 2010 03:00

T24- Türk Hava Yolları'nın TK-2612 sefer sayılı 23:55 İstanbul-Diyarbakır seferini yapacak olan uçakta sıcaktan bunaldıklarını söyleyen yolcular isyan etti.


Türk Hava Yolları'nın TK-2612 sefer sayılı 23:55 İstanbul-Diyarbakır seferini yapacak olan uçaktaki yolcuların bazıları uçağın havalandırma sisteminin çalışmadığını, uçağın içinin sıcak olduğunu iddia ederek kabin ekibi ile tartışmaya başladı. Uçağın pushback işlemi (park pozisyonundaki uçakların, piste çekilmesi) sırasında yaşanan bu tartışma üzerine, uçak tekrar park pozisyonuna getirildi. Polis gözetiminde uçaktan indirilen yolcular iç hatlar salonuna alındı. Pilotun can güvenliği olmadığı gerekçesiyle uçmak istememesi üzerine uçağa yeni uçuş ekibi istendi.


Uçağın uçuş ekibi değiştikten sonra yolcular tekrar uçağa alındı. Aynı uçak 3 saatlik rötarın ardından 02:55'te Diyarbakır'a hareket etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24