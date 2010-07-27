THY İstanbul-Diyarbakır seferinde isyan

T24- Türk Hava Yolları'nın TK-2612 sefer sayılı 23:55 İstanbul-Diyarbakır seferini yapacak olan uçakta sıcaktan bunaldıklarını söyleyen yolcular isyan etti.



Türk Hava Yolları'nın TK-2612 sefer sayılı 23:55 İstanbul-Diyarbakır seferini yapacak olan uçaktaki yolcuların bazıları uçağın havalandırma sisteminin çalışmadığını, uçağın içinin sıcak olduğunu iddia ederek kabin ekibi ile tartışmaya başladı. Uçağın pushback işlemi (park pozisyonundaki uçakların, piste çekilmesi) sırasında yaşanan bu tartışma üzerine, uçak tekrar park pozisyonuna getirildi. Polis gözetiminde uçaktan indirilen yolcular iç hatlar salonuna alındı. Pilotun can güvenliği olmadığı gerekçesiyle uçmak istememesi üzerine uçağa yeni uçuş ekibi istendi.



Uçağın uçuş ekibi değiştikten sonra yolcular tekrar uçağa alındı. Aynı uçak 3 saatlik rötarın ardından 02:55'te Diyarbakır'a hareket etti.