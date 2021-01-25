THY, İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uçuşları durdurdu

Türk Hava Yolları, (THY) İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların 26 Ocak’tan 31 Ocak’a kadar geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. THY, açıklamasında uçuşların iptalinin gerekçesine ilişkin bir bilgi vermedi ancak İsrail, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, ayın sonuna kadar tüm uçuşları askıya aldığını duyurmuştu.

THY’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yolcuların bilet işlemlerini çağrı merkezlerinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği belirtildi.