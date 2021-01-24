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Koronavirüs

İsrail, Koronavirüs nedeniyle uçuşları askıya aldı

24 Ocak 2021 19:18

İsrail, yeni tip Koronavirüs (Covid-19)  salgını ile mücadele kapsamında, yarın yerel saatle 22:00'den itibaren ayın sonuna kadar tüm uçuşları askıya aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Covid-19'un yeni mutasyonunun ülkeye girmesini engellemek için ülkenin tek uluslararası havalimanını en az 2 hafta süre ile kapatılmasının planladığını belirtmesinin ardından karar verildi.

İsrail, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, yarın yerel saatle 22:00’den itibaren ayın sonuna kadar tüm uçuşları askıya aldı.

Netanyahu'nun teklifi çerçevesinde, insani ve özel nedenlere sahip uçuşlar ile kargo uçuşlarının yasaktan etkilenmeyeceği belirtildi.

İsrail'de açıklanan son verilere göre, son 24 saatte bin 136 yeni vaka görülmesinin ardından toplam vaka sayısı 595 bin 97'ye, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 4 bin 361'e yükseldi. (İHA)

 

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