THY, işçilerin ücretlerini 2018 Ocak ayına çekmek istiyor: 3 bin çalışanın ücreti asgari ücretin altına inecek

Bir önceki yıl ilk çeyrekte 1.2 milyar, bu yıl ilk çeyrekte 2 milyar lira zarar açıklayan Türk Hava Yolları'nın (THY) istediği TİS’e dönüş, ücretlerde yüzde 45 ile 65 arası düşüş anlamına geliyor.

Yer hizmetleri veren 15 bin çalışanı olan TGS’de ikramiyelere ilişkin alınan kararın THY’de de uygulanmak istemesi, başta sendika olmak üzere tüm çalışanları huzursuz etti. Ancak meselenin yalnız ikramiye ile sınırlı kalmadığı, şirketin ücretlerde görülmemiş bir gerileme doğuracak adım attığı ortaya çıktı.

THY, 2021 yılı sonuna kadar hiç ikramiye ödenmeyecek

Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş'ın haberine göre, THY yönetimi, TGS’de yılda verilen üç ikramiyeyi ödememe kararı aldı. 2021 yılı sonuna kadar hiç ikramiye ödenmeyecek.

"TİS yok sayılsın" talebi

THY yönetimi, şimdi de çalışanların son toplu iş sözleşmesini (TİS) yapmamış olmasını kabul ettirmek istiyor. Bunun ücret ve sosyal hakları 2018 yılı ocak ayına çekmek anlamına geldiği değerlendiriliyor. Bu da bazı ücretlerde yüzde 68’e varan indirim anlamına geliyor.

Konuya ilişkin konuşan Havaİş Sendikası Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın kendisi konuşmak istemesi üzerine haziran ayın sonunda bir araya geldiklerini, çalışan ücretlerine ilişkin bazı tasarruflar yapmak istediklerini anlattı. “Ancak biz bir protokol yapmak istedik. Yapılacak ve yapılmayacak noktaları yazılı hale getirmek istedik. Hiçbir biçimde işçi atılmayacağını garanti altına almak istedik. İkramiyelerden taviz vermenin söz konusu olmayacağını kendilerine aktardık” diyen Tatlıbal, yazılı bir teklif olmadığı sürece üyelere bir şey aktarmanın da mümkün olmadığını belirtti.

3 bin çalışanın ücreti 2018 Ocak’a çekilmesiyle asgari ücretin altına inecek

THY’deki 22 bin personelin farklı iş alanları ve uzmanlıkları var. 5 yıldan az kıdemi olan 3 bin çalışanın ücreti 2018 Ocak’a çekilmesiyle asgari ücretin altına inecek. Sosyal haklar ve diğer kazanımlardaki kayıplar yüzde 55’i bulacak.

Çalışanların 10 yıllık maaşlarını da verse THY’nin zararını kapatamayacağını dile getiren Tatlıbal, işçi giderlerinin THY bilançosunda yüzde 17 olduğunu, bunun pandemi ve kısa çalışma ödeneği ile yüzde 2.8’e düştüğü bilgisini verdi.