THY, indirimli bilet faydalanımında artık öğrenci belgesi istemeyecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanan protokolle, öğrencilerin uçak bileti alımında yüzde 25'lik indirimden faydalanması için artık öğrenci belgesi ibraz etmesi gerekmeyecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, öğrencilerin bilet alımlarını kolaylaştırmak amacıyla YÖK ve THY arasında imzalanan protokole göre THY, YÖK veri tabanına kayıtlı öğrencilerin bilgilerini doğrulama sistemi üzerinden kontrol edebilecek. Bu sayede, öğrenciler herhangi bir belge ibraz etmeden indirimli bilet alabilecek.

THY, yüksek öğretim kaydı bulunan 24 yaşını geçmemiş öğrencilere, belge ibraz etmeleri karşılığında uçak bileti bedellerinde yüzde 25 indirim sağlıyordu. THY yetkilerinden alınan bilgiye göre 2014'te 500 bini aşkın öğrenci bu indirimden faydalandı.