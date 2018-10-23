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THY ile Do&Co'dan 15 yıllık anlaşma

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları ve Do&Co arasında mevcut anlaşmanın yapılan görüşmeler sonucunda 15 yıllık yeni bir anlaşma uzatıldığı açıklandı

23 Ekim 2018 21:03

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları ve Do&Co arasında mevcut anlaşmanın yapılan görüşmeler sonucunda 15 yıllık yeni bir anlaşma uzatıldığı açıklandı. 
Konuyla ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP)\'a şöyle denildi:
\"Ortaklığımız, Do&Co Aktiengesellschaft ile ortak kuruluşumuz olan THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. üzerinden mevcut işbirliğimizin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlamıştır.\"
 

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