THY için geliyor

Kevin Costner, bu kez THY için hazırlanan reklam filminde oynamak için Türkiye'ye geliyor.



2007 yılında İstanbul'a konser vermek için gelen Hollywood'un ünlü aktörü Kevin Costner, bu kez THY için hazırlanan reklam filminde oynamak için Türkiye'ye geliyor.



Ünlü Hollywood yıldızı ve Oscar ödüllü aktör Kevin Costner, önümüzdeki hafta Türkiye'ye geliyor. Ahmet San ve Cüneyt Ortan organizasyonu ile ülkemize gelecek olan sanatçı, Türk Hava Yolları (THY) için çekilecek bir reklam filminde oynayacak. 2007 yılında müzik grubu Modern West ile birlikte İstanbul'a gelerek WOW Convention Center'da konser vererek aktörlüğün dışında müzisyen kimliğini de ortaya koyan Costner, bu kez ailesini getirmeyecek.



Kendisinin çok farklı bir ülkeden gelmesine rağmen aradaki tek farkın kilometreler olduğunu söyleyen Türk inanına ve Türkiye'ye yakınlığını ifade eden Costner, Türkiye'yi de tanıtacak olan reklam filminin çekimleri için dört gün İstanbul'da kalacak. Türkiye'yle birlikte 70 ülkede yayınlanacak olan reklam filminin bütçesi açıklanmazken, ünlü aktörün özel bir isteğinin olmadığı belirtildi. Costner, 2007 yılında geldiği Türkiye'de 29 Ekim'de Anıtkabir'i de ziyaret etmişti.

