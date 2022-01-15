Aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye'de aşısız kişiler için PCR testi uygulamasına son verildi. Söz konusu genelge İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderildi.

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Valiliklere genelge

81 il valiliğine gönderilen genelge, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi çerçevesinde oluşturuldu. Alınan karar şu şekilde:

"Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir"

THY'den açıklama

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül 2021'de yayımladığı genelde, iç hat uçuşlarında check-in (bilet-bagaj işlemi) sırasında HES kodu aracılığıyla aşılı, geçirilmiş Covid-19 hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranıyordu.

Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. HES kodunu ibraz yeterli olacaktır" diye konuştu.