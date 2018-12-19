THY Genel Müdürü Ekşi uçakta doğuma yardım eden ekibi ağırladı

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kinshasa-Libreville-İstanbul uçuşu sırasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu yolcunun doğumuna yardımcı olan kabin ekibini makamında kabul ederek ekip üyelerine teşekkür etti.

Ekşi, \"Biz ekibimizle gurur duyuyoruz. Anadolu misafirperverliği ile konuklarımızı ağırlıyoruz\" dedi.

13 Aralık\'ta Türk Hava Yolları\'nın Kinshasa-Libreville - İstanbul uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu yolcu Musuamba Mıchoukayembe, uçak havalandıktan 3 saat sonra Nijer havası üzerinde kabin ekibinin de yardımıyla doğum yapmıştı.

Dünyaya gözlerini 13 bin metrede açan erkek bebeğe \'Bennel\' adı verilirken, THY uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı\'na inişinin ardından bebek ve annesi hastaneye götürülmüştü. Uçağın kokpit ve kabin ekibi doğum sırasında büyük heyecan yaşarken o uçuşta görevli kabin ekibi THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından kabul edildi. Ekşi, kabin ekibi üyeleri Fatma Akyüz, Ferhat Duman, Semih Sokucu, İlayda Erhalaç, Rıfkı Bahadır Saraç’tan uçuşta yaşananlarla ilgili bilgi aldı.

\"Anadolu misafirperverliği ile konuklarımızı ağırlıyoruz\"

Ekibe soğukkanlı bir şekilde süreci yönettikleri için teşekkür eden Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Misafirlerimizin her an yanında olmalıyız. Aldığınız ilk yardım eğitimlerinde öğretildiği gibi misafirimize yardımcı olduğunuz için samimiyetle teşekkür ederim. Türk Hava Yolları olarak biz sadece yolcu ve yük taşımıyoruz. Anadolu misafirperverliği ile konuklarımızı ağırlıyoruz” dedi.

Ekip üyeleri ile biraraya gelmesiyle ilgili Ekşi, \"Biz ekibimizle gurur duyuyoruz. Kinshasa-İstanbul uçuşunda Benel bebeğin doğumuna yardımcı olan ekibimizi tebrik ettik. Aldıkları eğitim ve Anadolu misafirperverliği ile süreci profesyonellik ile yöneten değerli ekibimizi candan tebrik ederim.THY gururur markamız\" diye konuştu. Ekip üyeleri ile hatıra fotoğrafının ardından Ekşi, kabin görevlilerinin isimlerinin yazılı olduğu Türk Hava Yolları model uçaklarından armağan etti.