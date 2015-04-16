THY Genel Müdürü bekar pilotlara çağrıda bulundu: Evlenin!

Türk Hava Yolları (THY), yeni mezun 86 pilot için bugün Florya'daki Türk Hava Yolları Eğitim Merkezi'nde bir tören düzenledi. Törende bir konuşma yapan THY Genel Müdürü Temel Kotil, Fransa'da yaşanan Germanwings kazasının sorumlusu olarak görülen yardımcı pilotun psikolojik durumunu sevgilisiyle ayrılmış olmasına bağlayarak, THY'nin bekar pilotlara evlenin yönlendirmesi yaptığını açıkladı.

Pilotların ikili ilişkilerinin çalışma hayatlarında oldukça önemli olduğunu iddia eden Kotil, "Allah göstermesin Fransa'da ki kaza bize çok yeni bir şey öğretti. Pilotluğun aslında çok kritik bir görev olduğunu. Pilot arkadaşların bayan olsun erkek olsun yaşam stillerinin çok önemli olduğunu gördük. Orda kazaya sebep olan pilotun kız arkadaşından ayrıldıktan sonra böyle bir kaza olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar kesin olarak bekar olanlara evlilik için yönlendirme yapıyoruz, onu bilin" ifadelerini kullandı.

Germanwings pilotunun psikolojisi neden bozuktu?

Germanwings uçağının düşmesinin ardından Alman gazetesi Bild, yardımcı pilot Andreas Lubitz'in 26 yaşındaki eski hostes sevgilisi Maria W. ile bir röportaj yapmıştı. Maria W., röportajda Andreas Lubitz çok az paraya çalışmak zorunda kaldıklarından ve ağır iş koşullarından sıkça yakındığını, sözleşme güvencelerinin olmamasını kabul edemediğini, pilotlar üzerinde çok ağır baskıların olduğunu belirttiğini söylemişti. Maria W., Lubitz'in konuyla ilgili son sözlerinden birinin de, "Öyle bir şey yapacağım ki, sistem değişecek ve herkes benden söz edecek" olduğunu açıklamıştı.

Kotil, konuşmasının devamında, THY'deki kadın pilot sayısının azlığına değindi. 86 yeni mezun pilottan sadece 3'ünün kadın olduğunu belirten Kotil, “Şu anda filomuzda sadece 40 kadın pilot var. 4 bin pilotumuz var yarısı kadın olsa 2 bin yapar. Biz bundan vazgeçtik. Hiç olmazsa yüzde 10 olsun, yani 400 olsun. Tüm şartlara uygun kadınları pilot olmaya davet ediyorum" dedi.

'Pilotluk zor bir meslektir. Cumartesi pazarı yoktur'

THY Genel Müdür Yardımcısı Kaptan Pilot Asaf Bora da mezuniyet töreninde bir konuşma yaparak, pilotların çalışma koşullarının zorluğundan bahsetti. Bora, “Uçuş Eğitim Akademisi'nin pilot ihtiyacını kendi kaynaklarından karşılamak üzere 2005 yılında başlattığı bu çalışmada bugüne kadar 259 aday yetiştirildi. Bunlar filoda 2. pilot olarak uçmaya başladı. Pilotluk zor bir meslektir. Cumartesi pazarı yoktur" şeklinde konuştu.