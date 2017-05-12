THY Genel Kurulu ertelendi

Türk Hava Yolları'nın 15 Mayıs’ta yapılması planlanan genel kurul toplantısı ertelendi.

DHA'da yer alan habere göre, Alınan bilgiye göre genel kurul toplantısının Haziran ayında yapılması planlanıyor.

THY’nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın elindeki yüzde 49.12’lik hisseler, geçen Şubat ayında kurulan Varlık Fonu’na devredilmişti. Alınan bilgiye göre, Varlık Fonu’na devredilen diğer şirketlerin genel kurulları da ertelendi.



Nisan ayı içinde yapılması gereken birçok şirketin genel kurul toplantısı refendum nedeniyle ertelenmişti.