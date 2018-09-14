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Spor

THY, Galatasaray'ın forma sponsoru oldu

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) Türk Hava Yolları (THY), Galatasaray’ın 2018-2019 sezonundaki Avrupa kupaları maçlarına forma sponsoru oldu

14 Eylül 2018 18:44

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)

Türk Hava Yolları (THY), Galatasaray’ın 2018-2019 sezonundaki Avrupa kupaları maçlarına forma sponsoru oldu.
Galatasaray Spor Kulübü ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, önümüzdeki sezon da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek.
2018-2019 sezonunda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda bayrak taşıyıcı havayolunun logosunu formasında taşıyacak.
Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 18 Eylül’de İstanbul Türk Telekom Stadyumu’ndaki karşılaşmadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray, seyahatlerini de yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.

(FOTOĞRAFLI)

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