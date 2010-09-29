-THY FİLOSUNA İKİ UÇAK KATTI TOULOUSE (A.A) - 29.09.2010 - Türk Hava Yolları (THY), biri kargo olmak üzere Airbus 330 ailesinden iki uçağı daha filosuna kattı. THY'nin filosuna dahil ettiği Airbus A330-300 yolcu ve A330-200F kargo uçağı, Airbus'ın Fransa'nın Toulouse kentindeki üretim merkezinde düzenlenen törenle THY yetkililerine teslim edildi. Törende konuşan THY Kargo Başkanı Abdullah Soner Akkurt, THY'nin siparişini verdiği 11 adet A330-300 yolcu uçağı ve 2 adet A330-200F kargo uçaklarından ilkinin teslim alınacağını belirterek, ''THY, şu anda 2 yeni uçağıyla çok daha yükseğe uçuyor. THY, devamlı olarak büyüme stratejisini geliştirmeye, daha fazla uçuş noktası eklemeye ve filosunu büyütmeye devam ediyor'' dedi. Akkurt, bu yıl 4 adet A330-300 tipi yolcu uçağının daha filoya katılacağını, ikinci A330-200F kargo uçağının ise 2011 yılında teslim alınacağını belirtti. THY filosunda, 2 yeni uçakla birlikte 73 tanesi Airbus olmak 145 uçak bulunduğunu söyleyen Akkurt, uçak sayısını 2011 yılında 184'e, 2012 yılında ise 205'e çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti. -THY, KARGO TAŞIMACILIĞINDA DA BÜYÜYOR- Akkurt, filodaki kargo uçağı sayısının da A330-200F uçağıyla beşe ulaşacağını belirterek, bu yeni tip kargo uçaklarının THY'nin küresel kargo taşımacılığındaki payını artıracağını vurguladı. THY'nin bu yılın 6 ayında kargosunu yüzde 40 büyüttüğünü anlatan Akkurt, kargo taşımacılığında dünyada 9. sırada, kargo gelirinde ise 38. sırada olduklarını söyledi. -''TOPKAPI'' VE ''MERİÇ'' İSİMLERİ VERİLDİ- THY'nin orta ve uzun mesafeli uçuşlarda kullanacağı ''TC JNH'' kuyruk tescilli A330-300 yolcu uçağına ''Topkapı'', ''TC JDO'' kuyruk tescilli A330-200F kargo uçağına da ''Meriç'' isminin verildiği bildirildi. Yolcu uçağının 10.850, kargo uçağının da 7.400 kilometre menzile sahip oldukları belirtildi. A330-300 yolcu uçağında gelecek yılın başından itibaren internet bağlantısı ve canlı TV izleme olanağının da sunulacağı bildirildi.