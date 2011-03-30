-THY FİLOSUNA 2 UÇAK DAHA İSTANBUL (A.A) - 30.03.2011 - Türk Hava Yolları'nın (THY) Airbus firmasından finansal kiralama yoluyla satın aldığı A321-200 tipi iki uçak, törenle filoya katıldı. Atatürk Havalimanı THY Teknik A.Ş hangarında uçakların filoya katılması nedeniyle düzenlenen törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Aydın, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, THY Genel Müdürü Temel Kotil, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürü Celal Özuğur, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, THY Teknik A.Ş Genel Müdürü İsmail Demir ve sektör temsilcileri katıldı. Törene katılanların uçağı gezmelerinin ardından uçak içinde ve kokpitte hatıra fotoğrafları çekildi. -180 KOLTUK KAPASİTELİ- Airbus firmasından finansal kiralama yöntemiyle alınan ve ''Sarıyer'' ve ''Afyonkarahisar'' adları verilen A321-200 tipi uçaklar, 16 Business Class ve 164 Econamy Class olmak üzere 180 koltuk kapasitesine sahip. 89 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip olan uçakların maksimum menzili 5 bin 950 kilometre. Kanat açıklığı 34.10 metre olan A321-200 uçaklarının maksimum yakıt kapasitesi ise 30 bin 30 litre. Bugün THY filosuna katılan 2 uçakla birlikte bu ay THY filosuna katılan uçak sayısı 6'ya çıktı. -''REKABETTE ÖNE ÇIKIYORUZ''- Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Temel Kotil, THY'nin Avrupa pazarında çok etkin bir havayolu şirketi olduğunu ifade ederek, ''Almanya'nın 9 noktasına haftada 250 sefer yapıyoruz. Fransa, İtalya ve diğer Avrupa ülkelerine uçuyoruz. Avrupa pazarı bizim için çok önemli, bu uçaklar daha çok Avrupa pazarlarında çalışacak'' dedi. Bu pazarda etkinlik sağlamak için yeni bir koltuk konfigürasyonu getirdiklerini ifade eden Kotil, daha önce koltuklar arasındaki mesafe 35 inc iken bunu bir kademe yukarı çekerek 45 ince çıkardıklarını söyledi. Kotil, ''Bu bakımdan Avrupa'dan gelip Uzakdoğu ve Ortadoğu'ya gitmek isteyen yolcuya beklentinin üzerinde bir ürün sunmuş oluyoruz. Biz rekabette öne çıkmayı planlıyoruz ve yolcularımızı şaşırtmayı bekliyoruz. Yolcu videosunda istediği filmi seçip izleyebilecek. Servis kalitesinde ve ikramda Avrupa'yı zaten geçmiş durumdaydık. Bu durumda Avrupa'yı bir kat daha geçiyoruz. Rekabette öne çıkıyoruz, onun için bu iki uçağı çok önemsiyoruz'' diye konuştu. Temel Kotil, bundan sonra da her ay 2-3 uçağın filoya katılacağını ifade ederek, ''Filoya katılan uçaklarla 450 milyar dolarlık Avrupa uçuş pazarına beklentilerin üzerinde bir ürün sunmuş oluyoruz. Avrupa'da bu konforda bir dizayn yok'' dedi.