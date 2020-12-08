THY: Fatmanur Altun şirketimizden maaş almamaktadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Dr. Fatmanur Altun'un Türk Hava Yolları'ndan(THY) ücret aldığına ilişkin iddialarla ilgili olarak havayolu şirketinden yapılan açıklamada, THY'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevi karşılığında herhangi bir ücret veya maaş almadığını açıkladı.

Fahrettin Altun’un "Eşim THY yönetim kurulu üyeliğinden herhangi bir ücret almıyor" iddiasında bulunmasının ardından THY faaliyet raporunda Fatmanur Altun'un da aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyelerine ücret ödendiği ortaya çıktı. Fatmanur Altun ise ücretin aylık 20 bin TL olduğunu ancak bu ücretten feragat ettiğini söyledi.

THY açıklama yaptı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Dr. Fatmanur Altun'un Türk Hava Yolları'ndan(THY) ücret aldığına ilişkin iddialarla ilgili olarak havayolu şirketinden yapılan açıklamada, THY'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevi karşılığında herhangi bir ücret veya maaş almadığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları A.O.'ya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayan Sayın Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.