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Spor

THY Euroleague'de Türk takımlarının programı

İlk haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe, Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek

19 Ekim 2016 15:30

THY Euroleague'de heyecan, ikinci hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye adına Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde yarın ve 21 Ekim Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.

İlk hafta İspanya'da Baskonia'ya kaybeden Anadolu Efes, ikinci maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 19.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'ne deplasmanda Sırp ekibi Kızılyıldız MTS'ye karşı aldığı galibiyetle giriş yapan Darüşşafaka Doğuş, ikinci hafta mücadelesinde yarın İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani'yi ağırlayacak. Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.45'te oynanacak.

Son şampiyon Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla evinde oynadığı ilk maçta mağlup olan Galatasaray Odeabank, ikinci haftada 21 Ekim Cuma günü Kızılyıldız MTS'nin karşısına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, saat 20.00'de başlayacak maçta rakibini Abdi İpekçi Spor Salonu'nda konuk edecek.

Evinde Alman ekibi Brose Bamberg önünde elde ettiği galibiyetle Avrupa Ligi'ne başlayan Fenerbahçe ise 21 Ekim Cuma günü Palau Blaugrana'da İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa ile TSİ 22.00'de karşılaşacak

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