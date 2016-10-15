Euroleague'de ilk hafta böyle tamamlandı

Basketbol THY Euroleague'de 2016-2017 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı.



Ligin ilk haftasında Türk ekiplerinden Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş maçlarını kazanırken, Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes ise mağlup oldu.



Fenerbahçe evinde Almanya'nın Brose Bamberg ekibini 67-66, Darüşşafaka Doğuş ise deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımı 73-70 yendi.



Galatasaray Odeabank sahasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya 109-84, Anadolu Efes ise deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'ya 85-84 kaybetti.

İlk haftanın sonuçları

Real Madrid (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 83-65

Galatasaray Odeabank - CSKA Moskova (Rusya): 84-109

EA7 Emporio Armani (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail): 99-97

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Darüşşafaka Doğuş: 70-73

Unics Kazan (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya): 63-69

Fenerbahçe - Brose Bamberg (Almanya): 67-66

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya): 84-76

Baskonia (İspanya) - Anadolu Efes: 85-84



Ligde ikinci hafta maçları 20-21 Ekim'de yapılacak.