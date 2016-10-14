Galatasaray, THY Avrupa Ligi'ne kötü başladı; 109 - 84

Geçtiğimiz sezonun Eurocup Şampiyonu ile Euroleague Şampiyonu'nu karşı karşıya getiren mücadelede Galatasaray Odeabank, CSKA Moskova'ya 109 - 84 mağlup oldu.

Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya Galatasaray Odeabank; Sinan Güler, Preldzic, Dentmon, Daye ve Tyus ile başlarken, CSKA Moskova; Nando De Colo, Augustine, Jackson, Vorontsevich, ve Kurbanov ilk 5'i ile başladı. CSKA Moskova mücadeleye pota altında etkili başlayarak durumu 4-0 yaptı.



Sarı kırmızılı ekip Sinan ve Tyus ile 3 dakika geriden gelerek durumu eşitledi: 8-8. Galatasaray Odeabank, hücumda etkili olamayınca periyodun bitimine 2 dakika kala CSKA Moskova'nın gerisine düştü: 22-17. İlk periyodun son saniyelerinde rakip ekip ile arasında olan sayı farkını azaltamayan sarı-kırmızlılar Fridzon'un bulduğu üçlük sonunda periyodu 9 sayı geride kapattı: 27-18.



İkinci periyoda hücumda etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Russ Smith'in bulduğu 7 sayı ile aradaki farkı 4'e indirdi: 31-27. CSKA Moskova, Khryapa ile Teodosic'in üçlükleri ile karşılık vererek aradaki farkı çift hanelere çıkardı: 42-29. Galatasaray Odeabank, savunmada dengeyi sağlayarak Sinan Güler ve Daye'nin sayıları ile skoru 51-41'e getirdi. CSKA Moskova aradaki farkın kapanmasına izin vermedi ve devreye 57-45'lik skorla önde girdi.



Devreye 12 sayı geride başlayan Galatasaray Odeabank, Tysun'un bulduğu üçlükler ile aradaki farkı 63-54' getirdi. Galatasaray Odeabank savunmadaki sert oyununu artırarak Daye, Tyus ve Preldzic'in sayıları ile periyodun bitimine 4 dakika kala aradaki farkı 5'e indirdi: 68-63.



Kurbanov, Vorontsevich ve De Colo'nun sayıları ile aradaki sayı farkını tekrar açan CSKA Moskova son periyodu 10 sayı önde tamamladı: 81-71 Son periyoda Hines ve De Colo'nun bulduğu sayılar ile başlayan CSKA Moskova skoru 90-71'e getirdi. Galatasaray Odeabank aradaki sayı farkını kapatamayınca parkeden 109-84 sayı ile mağlup ayrıldı.



Karşılaşmada en skorer isim 22 sayı kaydeden CSKA Moskovalı oyuncu De Colo olurken, Galatasaray Odeabank'tan Sinan Güler 16 sayı buldu.





Hakemler soyunma odasına gitti





İkinci devrenin son saniyelerinde Galatasaray Odeabank'ın sayısını vermeyen hakem ile Başantrenör Ergin Ataman arasında tartışma yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar yaşanan bu olaya karşın sahaya yabancı maddeler atarak tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarların attığı yabancı maddelerden biri CSKA Moskova Başantrenörü Dimitri İtoudis'in eline geldi ve bir süre acı çekti. Daha sonra hakemler soyunma odasına gitti ve yaklaşık olarak 3 dakika sonra sahaya geri döndüler.





Galatasaraylı futbolculardan destek



Galatasaraylı futbolculardan Lukas Podolski, Hamit Altıntop, Nigel de Jong ve Semih Kaya Galatasaray Odeabank ile CSKA Moskova arasında oynan maçı Abdi İpekçi'den izledi. Sarı-kırmızlı taraftarların üçlü isteğini kırmayan Lukas Podolski, daha sonra tribünleri selamladı.



Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kendisine ayrılan yerden mücadeleyi takip etti. Galatasaray'ın eski Başkanı Duygun Yarsuvat da sarı-kırmızılı ekibi yalnız bırakmayarak mücadeleyi en önden izledi.





Taraftar salonu doldurdu





Galatasaraylı taraftarlar, Abdi İpekçi'deki ilk karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar 12 bin 500 kişilik Abdi İpekçi Spor Salonu'nu doldurarak tezahüratlarla takımlarına destek oldu.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya) - Matej Boltauzer (Slovenya) - Tomislov Hordov (Hırvatistan)

Galatasaray Odeabank: Russ Smith (11), Preldzic (11), Micov (3), Tyus (15), Thompson (2), Schilb (3), Pleiss, Daye (12), Sinan Güler (16), Diebler, Dentmon (7), Göksenin Köksal (4)

Başantrenör: Ergin Ataman

CSKA Moskova: Nando De Colo (22), Kulagin, Teodosic (20), Augustine (8), Fridzon (15), Jackson (16), Antonov, Vorontsevich (5), Khryapa (2), Kurbanov (8), Hines (13)

Başantrenör: Dimitri İtoudis

1'inci periyot: 18-27

Devre: 45-57

3'üncü periyot: 71-81

