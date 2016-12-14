T24 LogoT24 Logo
Spor

THY Euroleague'de 12. hafta programı

Son 4 maçında galibiyet alamayan Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'i konuk edecek

14 Aralık 2016 13:10

THY Euroleague'de heyecan, 12. hafta maçlarıyla sürecek.

Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Euroleague'nde, 15 ve 16 Aralık Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.

Son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Darüşşafaka Doğuş, yarın İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek. Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Üst üste 3 galibiyet elde eden Anadolu Efes, yarın Alman ekibi Brose Bamberg'e konuk olacak. Brose Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 22.45'te oynanacak.

Organizasyonda oynadığı son 2 maçta mağlup olan Galatasaray Odeabank, 16 Aralık Cuma günü evinde İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, saat 20.00'de başlayacak maçta rakibini Abdi İpekçi Arena'da ağırlayacak.

Arka arkaya 4 maçını kazanan Fenerbahçe, 16 Aralık Cuma günü haftanın son karşılaşmasında Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'a konuk olacak. Olimpik Spor Merkezi'nde yapılacak müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak.

 

Euroleague'de 12. haftanın programı

 

15 Aralık Perşembe

19.00 Unics Kazan (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.00 Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) - Real Madrid (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Maccabi FOX (İsrail)

22.45 Brose Bamberg (Almanya) - Anadolu Efes (Türkiye)

16 Aralık Cuma

20.00 Galatasaray Odeabank (Türkiye) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

20.30 CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya)

22.45 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Fenerbahçe 

ETİKETLER

THY EuroleagueGalatasarayDarüşşafaka DoğuşFenerbahçeEfes Pilsenmaç programı

İlgili Haberler

Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray son sırada; Euroleague'de 11. hafta

CSKA Moskova'nın liderliğini sürdürdüğü THY Euroleague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe, haftayı galibiyetle kapattı

Euroleague'de haftanın oyuncusu Nicolo Melli

Melli, Bamberg'in deplasmanda Maccabi Fox'u 85-70 yendiği karşılaşmayı 27 sayı, 14 ribaundla tamamlamıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24