Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray son sırada; Euroleague'de 11. hafta

Basketbol THY Euroleague'de 11. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.

Konuk olduğu İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'i 79-64 mağlup eden CSKA Moskova, 11. maçında 10. galibiyetini alarak liderliğini devam ettirdi.

Fenerbahçe 3. sıraya yerleşti

Evinde Kızılyıldız MTS takımını 87-72'lik skorla geçen Fenerbahçe üst üste 4. kez kazanırken, galibiyet sayısını 8'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı.

Sahasında İspanya ekibi Barcelona Lassa'yı 72-68 yenen Anadolu Efes arka arkaya 3. maçını kazanarak ligdeki 6. galibiyetine ulaştı ve 7. sıraya yükseldi.

Deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımına 73-52 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, 4'ü üst üste olmak üzere 6. mağlubiyetini yaşadı ve 9. sıraya geriledi.

Galatasaray son sırada

Yunanistan'da Panathinaikos Superfoods karşısına çıkan Galatasaray Odeabank, rakibine 85-58 yenilerek turnuvadaki 8. mağlubiyetini yaşadı ve puan sıralamasında son basamakta yer aldı.

11. haftanın sonuçları

Maccabi FOX (İsrail) - Brose Bamberg (Almanya): 70-85

Fenerbahçe (Türkiye) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 87-72

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya): 64-79

Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 96-91

Anadolu Efes (Türkiye) - Barcelona Lassa (İspanya): 72-68

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Galatasaray Odeabank (Türkiye): 85-58

Olympiakos (Yunanistan) - Unics Kazan (Rusya): 88-59

Baskonia (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş (Türkiye): 73-52.

Puan durumu

1 CSKA Moscow 10 1 106

2 Real Madrid 8 3 100

3 Fenerbahçe 8 3 13

4 Olympiakos 7 4 50

5 Baskonia 7 4 31

6 Panathinaikos 6 5 29

7 Anadolu Efes 6 5 -8

8 Maccabi FOX 5 6 -6

9 Darüşşafaka 5 6 -20

10 FC Barcelona 5 6 -35

11 Zalgiris Kaunas 4 7 -18

12 Kızılyıldız 4 7 -42

13 Armani Milan 4 7 -51

14 Brose Bamberg 3 8 -14

15 Unics Kazan 3 8 -51

16 Galatasaray 3 8 -84.