Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray son sırada; Euroleague'de 11. hafta

Basketbol THY Euroleague'de 11. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.
Konuk olduğu İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'i 79-64 mağlup eden CSKA Moskova, 11. maçında 10. galibiyetini alarak liderliğini devam ettirdi.
Fenerbahçe 3. sıraya yerleşti
Evinde Kızılyıldız MTS takımını 87-72'lik skorla geçen Fenerbahçe üst üste 4. kez kazanırken, galibiyet sayısını 8'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı.
Sahasında İspanya ekibi Barcelona Lassa'yı 72-68 yenen Anadolu Efes arka arkaya 3. maçını kazanarak ligdeki 6. galibiyetine ulaştı ve 7. sıraya yükseldi.
Deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımına 73-52 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, 4'ü üst üste olmak üzere 6. mağlubiyetini yaşadı ve 9. sıraya geriledi.
Galatasaray son sırada
Yunanistan'da Panathinaikos Superfoods karşısına çıkan Galatasaray Odeabank, rakibine 85-58 yenilerek turnuvadaki 8. mağlubiyetini yaşadı ve puan sıralamasında son basamakta yer aldı.
11. haftanın sonuçları
Maccabi FOX (İsrail) - Brose Bamberg (Almanya): 70-85
Fenerbahçe (Türkiye) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 87-72
EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya): 64-79
Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 96-91
Anadolu Efes (Türkiye) - Barcelona Lassa (İspanya): 72-68
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Galatasaray Odeabank (Türkiye): 85-58
Olympiakos (Yunanistan) - Unics Kazan (Rusya): 88-59
Baskonia (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş (Türkiye): 73-52.
Puan durumu
1 CSKA Moscow 10 1 106
2 Real Madrid 8 3 100
3 Fenerbahçe 8 3 13
4 Olympiakos 7 4 50
5 Baskonia 7 4 31
6 Panathinaikos 6 5 29
7 Anadolu Efes 6 5 -8
8 Maccabi FOX 5 6 -6
9 Darüşşafaka 5 6 -20
10 FC Barcelona 5 6 -35
11 Zalgiris Kaunas 4 7 -18
12 Kızılyıldız 4 7 -42
13 Armani Milan 4 7 -51
14 Brose Bamberg 3 8 -14
15 Unics Kazan 3 8 -51
16 Galatasaray 3 8 -84.