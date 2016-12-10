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Spor

Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray son sırada; Euroleague'de 11. hafta

CSKA Moskova'nın liderliğini sürdürdüğü THY Euroleague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe, haftayı galibiyetle kapattı

10 Aralık 2016 14:50

Basketbol THY Euroleague'de 11. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.

Konuk olduğu İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'i 79-64 mağlup eden CSKA Moskova, 11. maçında 10. galibiyetini alarak liderliğini devam ettirdi.

 

Fenerbahçe 3. sıraya yerleşti

 

Evinde Kızılyıldız MTS takımını 87-72'lik skorla geçen Fenerbahçe üst üste 4. kez kazanırken, galibiyet sayısını 8'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı.

Sahasında İspanya ekibi Barcelona Lassa'yı 72-68 yenen Anadolu Efes arka arkaya 3. maçını kazanarak ligdeki 6. galibiyetine ulaştı ve 7. sıraya yükseldi.

Deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımına 73-52 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, 4'ü üst üste olmak üzere 6. mağlubiyetini yaşadı ve 9. sıraya geriledi.

 

Galatasaray son sırada

 

Yunanistan'da Panathinaikos Superfoods karşısına çıkan Galatasaray Odeabank, rakibine 85-58 yenilerek turnuvadaki 8. mağlubiyetini yaşadı ve puan sıralamasında son basamakta yer aldı.

 

11. haftanın sonuçları

 

Maccabi FOX (İsrail) - Brose Bamberg (Almanya): 70-85

Fenerbahçe (Türkiye) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 87-72

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya): 64-79

Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 96-91

Anadolu Efes (Türkiye) - Barcelona Lassa (İspanya): 72-68

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Galatasaray Odeabank (Türkiye): 85-58

Olympiakos (Yunanistan) - Unics Kazan (Rusya): 88-59

Baskonia (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş (Türkiye): 73-52.

 

Puan durumu

 

1    CSKA Moscow    10    1    106
2    Real Madrid    8    3    100
3    Fenerbahçe     8    3    13
4    Olympiakos     7    4    50
5    Baskonia    7    4    31
6    Panathinaikos     6    5    29
7    Anadolu Efes     6    5    -8
8    Maccabi FOX     5    6    -6
9    Darüşşafaka     5    6    -20
10    FC Barcelona     5    6    -35
11    Zalgiris Kaunas    4    7    -18
12    Kızılyıldız    4    7    -42
13    Armani Milan    4    7    -51
14    Brose Bamberg    3    8    -14
15    Unics Kazan    3    8    -51
16    Galatasaray     3    8    -84.

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