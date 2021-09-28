THY Euroleague'in en tecrübeli başantrenörleri listesinde Ergin Ataman da var

THY Avrupa Ligi'nde (THY Euroleague) yeni sezonda 18 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak kupayı 4 kez kazanan AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın İtalyan çalıştırıcısı Ettore Messina olarak ön plana çıkarken, Anadolu Efes başantrönüre Ergin Ataman ilk 4'te yer aldı.



Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun perdesi 30 Eylül Perşembe günü açılıyor.

Kupayı 9 kez kazandığı Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Zeljko Obradovic'in bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda yer alacak Partizan'ı çalıştırma kararından sonra ligde yer alacak koçlar içinde en tecrübelisi yine Messina oldu.

Avrupa basketbolunun en önemli isimlerinden biri olan Messina, bu kupayı Virtus Bologna ve CSKA Moskova'yla ikişer kez kazandı.

Şampiyonluk yaşayan 6 başantrenör var

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde takım çalıştıracak başantrenörler içinde şampiyonluk yaşayan 6 isim bulunuyor.

Messina 4 şampiyonlukla listenin başında yer alırken, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ile CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis takımlarıyla ikişer kez mutlu sona ulaştı.

Zenit'i çalıştıracak Xavi Pascual daha önce Barcelona'yla, Olmypiakos'a dönen Georgios Bartzokas Yunan ekibiyle birer kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı.

Geçen sezon Anadolu Efes'e tarihi zaferi yaşatan Ergin Ataman da kupayı kazanan isimler arasına adını yazdırdı.

Ataman, bu sezon 16. kez Avrupa Ligi arenasında boy gösterecek. Messina ve Baskonia'yı çalıştıran Dusko Ivanovic'ten sonra organizasyonda en çok yer alan üçüncü başantrenör olarak sezona başlayacak.

Djordjevic 5 yıl sonra yeniden THY Avrupa Ligi'nde

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic, 5 yıl sonra THY Avrupa Ligi'nde takım çalıştıracak.

Sarı-lacivertlilerde vatandaşı Igor Kokoskov'dan boşalan koltuğa oturan Sırp isim, daha önce 2005-2006'da AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı (3 maç), 2015-2016'da ise Panathinaikos'u çalıştırmıştı.

Sırbistan Milli Takımı'yla da önemli başarıları bulunan Djordevic, Avrupa kupalarındaki son 4 sezonunu ise ULEB Avrupa Kupası'nda geçirdi.

Bu sezon THY Avrupa Ligi organizasyonunda 2 yeni başantrenör olacak.

Panathinaikos OPAP'ı çalıştıracak Dimitris Priftis ile Alba Berlin'de görev yapacak Israel Gonzalez, ilk Avrupa Ligi sezonlarını takımlarıyla geçirecek.