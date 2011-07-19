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Yaşam

THY ESKİŞEHİR

19 Temmuz 2011 17:12

-THY ESKİŞEHİR-İSTANBUL SEFERLERİNİ DURDURDU ESKİŞEHİR (A.A) - 19.07.2011 - Eskişehir Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) Başkanı Onur Sürmeli, Türk Hava Yolları'nın (THY) Eskişehir-İstanbul seferlerinin, yolcu sayısının yetersiz olması nedeniyle dünden itibaren karşılıklı olarak durdurulduğunu bildirdi. Sürmeli, yazılı açıklamasında, THY'nin, Eskişehir-İstanbul seferlerini dün itibariyle durdurduğunu belirterek, seferlerin iptal gerekçesi olarak yolcu sayısının yetersiz olmasının gösterildiğini belirtti.  THY yetkililerinin konuyla ilgili olarak seferlere destek amacıyla Eskişehirli iş adamları ve sanayicilerle görüştüklerini, ancak gerekli desteği göremediklerini ifade ettiklerini bildiren Sürmeli, şunları ifade etti: ''Kamuoyu tarafından bilinmelidir ki, iptal gerekçesi olarak öne sürülen yolcu sayısının düşük olmasının asıl nedeni gün içinde karşılıklı seferlerin bulunmamasıdır. Sabah saatlerinde İstanbul'a giden Eskişehirli vatandaşların aynı gün içinde Eskişehir'e havayoluyla dönme imkanının bulunmaması havayolu ulaşımının tercih edilmemesinde en önemli nedendir. ESİAD olarak sorunun çözümünü Eskişehir-İstanbul seferlerinin aynı gün içinde karşılıklı hale getirilerek yeniden başlamasında görüyoruz.  Eskişehir'in Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden birisi olduğunun altını çizen Sürmeli, kentte alanında lider firmaların da içinde bulunduğu yerli, yabancı yüzlerce ticaret ve sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiğini ifade etti. Sürmeli, Eskişehir'le ilişkileri nedeniyle birçok iş adamı, sanayici ve yöneticinin kente gelip gittiğini, Bu nedenle havayolu ulaşımının öneminin bir kat daha arttığını vurguladı.  Sürmeli, ''Seferlerin gün içinde karşılıklı hale getirilmesi havayolu ulaşımını kullanılabilir hale getirerek yolcu sayısının artmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır'' değerlendirmesinde bulundu. 

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