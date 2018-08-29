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THY, ERCAN SEFERLERİNE YENİDEN BAŞLADI

  Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)' de hava trafik kontrolörlerinin başlattığı eylem nedeniyle seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), grevin sonlandırılmasının ardından Ercan seferlerine yeniden başladı

29 Ağustos 2018 14:29

 

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)\' de hava trafik kontrolörlerinin başlattığı eylem nedeniyle seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), grevin sonlandırılmasının ardından Ercan seferlerine yeniden başladı.  
THY, KKTC\'nin Ercan Uluslararası Havalimanı\'ndaki hava trafik kontrolörlerinin başlattığı grev nedeniyle ile bazı tarifeli seferlerini iptal etmiş, havalimanın da grev nedeniyle dün saat 22.00 ile bugün saat 08.00 arasında iniş-kalkış trafiğine kapatılacağı duyurulmuştu.  Bu nedenle Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanı’ndan yapılması planlanan Ercan seferleri iptal edilmişti. Söz konusu grevin son bulması nedeniyle THY bugün sabah saatlerinden itibaren Ercan seferlerine yeniden başladığını duyurdu. 


Görüntü Dökümü:
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-Bilet satışın önünde bekleyen yolcular
-Bilet işlemleri yapan yolcu detayları
-Fahri Tümkan röp
-Osman Akdemir Röp.
-Yerde oturan yolcular
-Detaylar

28.08.2018 - 23.30 Haber Kodu : 180828192

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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