THY, ERCAN SEFERLERİNE YENİDEN BAŞLADI

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)\' de hava trafik kontrolörlerinin başlattığı eylem nedeniyle seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), grevin sonlandırılmasının ardından Ercan seferlerine yeniden başladı.

THY, KKTC\'nin Ercan Uluslararası Havalimanı\'ndaki hava trafik kontrolörlerinin başlattığı grev nedeniyle ile bazı tarifeli seferlerini iptal etmiş, havalimanın da grev nedeniyle dün saat 22.00 ile bugün saat 08.00 arasında iniş-kalkış trafiğine kapatılacağı duyurulmuştu. Bu nedenle Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanı’ndan yapılması planlanan Ercan seferleri iptal edilmişti. Söz konusu grevin son bulması nedeniyle THY bugün sabah saatlerinden itibaren Ercan seferlerine yeniden başladığını duyurdu.



Görüntü Dökümü:

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-Bilet satışın önünde bekleyen yolcular

-Bilet işlemleri yapan yolcu detayları

-Fahri Tümkan röp

-Osman Akdemir Röp.

-Yerde oturan yolcular

-Detaylar

28.08.2018 - 23.30 Haber Kodu : 180828192