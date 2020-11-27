THY'den yeni hava kargo şirketi kurma kararı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu, gelecekte potansiyel stratejik yurt dışı ortaklıklar için ayrı bir platform oluşturulması amacıyla tamamı THY iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada tamamı THY iştiraki olacak bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verildiği duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu şirketin kuruluş gerekçesi şöyle açıklandı:

"Yönetim Kurulumuzca kargo operasyonlarına olan odağın artması, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamakla beraber Turkish Cargo'nun benzersiz rekabet avantajından en üst düzeyde yararlanarak sektörün en önemli oyuncuları arasındaki yerimizin sağlamlaştırılması ve gelecekte potansiyel stratejik yurtdışı ortaklıklar için de ayrı bir platform oluşturulması amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verilmiştir."

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Turkish Cargo 127 ülkede faaliyet gösteriyor

THY'nin kargo şirketi Turkish Cargo dünyanın 127 ülkesinde hava kargo taşıma faaliyeti gösteriyor. THY'ye ait 365 uçaklık (yolcu ve kargo uçağı) filosuyla hareket eden Turkish Cargo, dünya genelinde, 95'i direkt kargo noktası olan 320'den fazla destinasyona hava kargo hizmeti sağlıyor.