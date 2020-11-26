Pandemi havayolu şirketlerini vurdu | Bloomberg: Türk şirketleri, devletten 20 milyar lira kredi yardımı istedi

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Türkiye merkezli havayollarının, Koronavirüs pandemisi nedeniyle hava seyahatine olan talebin düşüşü sırasında dayanabilmek için devletten 20 milyar lira kredi yardımı istediği belirtildi.

Bloomberg'e konuşan iki kaynak, havayolu şirketi yöneticilerinin Ankara'da yapılan özel bir toplantıda Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldiğini söyledi.

Karaismailoğlu'nun yardım fikrine sıcak baktığı; konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve diğer hükûmet yetkilileriyle görüşeceğini söylediği belirtildi.

Pegasus CEO'su Mehmet Nane, Eylül ayında BloombergHT'ye yaptığı açıklamalarda havayolu şirketlerinin pandeminin etkilerini aşabilmek için gelecek seneye kadar 2 milyar dolar yardıma ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Ulaştırma Bakanlığı'nın konuyla ilgili olarak Bloomberg'e yorum yapmayı reddettiği belirtildi.