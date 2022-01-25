THY, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlarını 00.00'a kadar durdurdu

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının saat 00.00'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilgili otoritelerin havalimanları ve ulaşım yollarını uçuşlara yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Üstün, açıklamasında, "Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Bu arada, uygun görülmesi halinde bazı seferlerin istisnai olarak icra edilebileceği belirtildi.

Uçuşların 13:00'te başlaması planlanıyordu

İstanbul Havalimanı'ndaki kalkışlar olumsuz hava koşullatı nedeniyle ilk olarak bu sabah saat 04:00'e ertelenmişti. Kar yağışının etkisini artıdığı İstanbul'da uçuşların iniş ve kalkışlarının bugün öğleden sonra 13:00'te başlayacak şekilde ertelendiği bildirilmişti.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çökme oluştuğunu bildirilmişti.