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Dünya

THY Genel Müdürü Ekşi: Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek vatandaşlarımız, size tanımlanan 'özel ücret'le bilet almak için satış ofislerimize başvurunuz

THY, söz konusu bilet fiyatlarını maksimum 220 dolar olarak sabitledi

26 Şubat 2022 18:33

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın işgali sürerken, Ukrayna'ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan dönecek Türk vatandaşlarına özel ücretle bilet alma imkanı sunulacağını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'den yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan ülkemize dönecek vatandaşlarımız, size tanımlanan özel ücret ile biletinizi almak için satış ofislerimize ve havalimanlarındaki ofislerimize başvurunuz" ifadesini kullandı.

Öte yandan, THY'nin söz konusu bilet fiyatlarını maksimum 220 dolar olarak sabitlediği öğrenildi.

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