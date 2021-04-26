THY'den tam kapanmaya denk gelen biletlere ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacağını duyurduğu tam kapanma dönemine denk gelen biletlere ilişkin açıklama yaptı. THY, ilgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik taleplerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini belirtti.