THY ve Pegasus'tan hafta sonu uçuşlarına ilişkin açıklama

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 saatleri harici sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı kararının ardından THY ve Pegasus'tan uçuşlarla ilgili açıklama geldi.

Türk Hava Yolları, hafta sonları belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması olacağının duyurulmasının ardından, "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" açıklamasını yaptı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."

Pegasus'tan açıklama

Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Pegasus Havayolları'ndan yazılı yapılan açıklamada, yolcularının kısıtlamalardan muaf olduğunu söyledi.

Pegasus Havayolları, kısıtlamanın olduğu saatlerde uçuşu olan yolcular için sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Açıklamada, 20.11.2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler denildi.

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