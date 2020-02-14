THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı

Türk Hava Yolları(THY) çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere gençlere yönelik iki alım ilanı yayımladı. Başvurular 1 Mart'a kadar yapılabilecek.

Türk Hava Yolları, gençlere AIRSTARTER Programı ile birbirinden farklı alanlarda yarı zamanlı çalışma imkânları sunacağını duyurdu.

1 Ocak 1994 ve sonrasında doğanlar, üniversitelerin 4. sınıfında okuyanlar iş başvurusu yapabilecek.

Türk Hava Yolları'nın(THY) ilanın detayları şöyle:

"AIRSTARTER Programı kapsamında istihdam edilen kişilere 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 4. sınıfta eğitimlerine devam ederken kısmi süreli olarak çalışma fırsatı sunulacaktır. Süreci başarıyla tamamlayarak kısmi süreli istihdam edilen kişilerin Temmuz 2021 tarihinde mezun olmaları gerekmektedir. Yeni mezun ihtiyacı kapsamında, kısmi süreli çalışma sürecini başarıyla tamamlayan kişilerin süreç sonunda tam zamanlı istihdamı da değerlendirilecektir."

Adaylar ilana THY'nin kurumsal web sitesi üzerinden başvurabilecek. Başvurusu kabul edilen adayların tümü Sözel/Sayısal Yetenek ve İngilizce yazılı sınavına katılacak. Sınav sonrasında başarılı olanlar mülakata çağrılacak.