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THY'den "esnek seyahat" uygulaması

THY, ekim ayı uçuş programını belirledi

02 Ekim 2021 17:16

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planının güncellendiği belirtildi.
 
Türk Hava Yolları (THY), ekim ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 260 destinasyona ulaştıracağını duyurdu.
 
Açıklamada, 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletler için sınırsız değişiklik yapılabileceği ifade edildi:
 
"Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın."
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