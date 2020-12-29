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THY'den biletlerde 'sınırsız değişiklik' açıklaması

THY'den esnek seyahat açıklaması

29 Aralık 2020 23:10

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlar 21 Mart'tan başlayan uygulama ile 31 Mart 2021'e (dahil) kadar biletlemeler için sınırsız değişiklik yapılabilecek. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

31 Mart'a kadar sınırsız değişiklik yapabilecek

Yolcuların, 21 Mart'tan başlayan uygulama ile 31 Mart 2021'e (dahil) kadar biletlemeleri için sınırsız değişiklik yapabileceği kaydedilen açıklamada, bu konuda detayı bilginin esnek seyahat sayfasında bulunduğu hatırlatıldı.

Uçuş takviminin 31 Ocak 2021'e kadar uygulanacak uçuşları gösterdiği aktarılan açıklamada, yeni seyahatler için uçuş planı güncellendikçe bilgi verileceği aktarıldı. Açıklamada, yolcuların, THY'nin yeni uçuş planına "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabildiği kaydedildi.

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