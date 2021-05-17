THY’deki yabancı pilot sayısı Meclis gündeminde: Yunanistan uyruklu bir pilotun EOKA dövmesi taşıdığı iddia edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Türk Hava Yolları’nda (THY) 450 yabancı uyruklu pilot çalıştığını ve bunlardan Yunanistan uyruklu olan bir pilotun EOKA dövmesi taşıdığı iddiasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sordu. Bakanlık, bu iddiaya cevap vermek yerine Türkiye’deki uçak pilotu sayısını açıklamakla yetindi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Öztunç, Bakan Karaismailoğlu'na “Yabancı uyruklu pilotlardan Yunanistan uyruklu olan pilot sayısı kaçtır? Bazılarının EOKA dövmesi taşıdığı doğru mudur” diye sordu. Bakan ise bu iddiaya cevap vermedi ancak Türkiye'deki pilot sayısını “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, ülkemizde toplam 9003 uçak ve 176 helikopter pilotu bulunmakta olup, bu pilotlardan 3.419'u Türk Hava Yolları'nda görev yapmaktadır” diye yanıtladı

“O uçağın fiyatını açıklamadı”

CHP'li Ali Öztunç, 2016 yılında devlet VIP filosuna alınan Global Express 850 model uçakla ilgili “Alım fiyatı nedir, bakımı nerede yapılmaktadır, uçağın yıllık bakım ve giderleri için 3 milyon dolar olduğu doğru mudur” sorusunu da yöneltti. Bakan Karaismailoğlu ise uçak sorusuna şu cevabı verdi: “Söz konusu uçakların, alımı, bakımı, operasyonları gibi idari ve mali hususlar ise; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı uhdesinde bulunmaktadır.”