THY'de yeni oluşturulan iki müdür koltuğundan birine AKP İstanbul İl Başkanı'nın kardeşi, diğerine BDKK Başkanı'nın oğlu atandı!

2020 yılının ilk çeyreğinde 4.5 milyar TL zarar açıklayan THY'de, krizden ötürü çalışan maaşlarında kesintiye gitmeye hazırlanılırken, bir yandan da atamalar sürüyor. AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın kardeşi Ümmet Şenocak 'Özel Kalem Operasyon Müdürlüğü'ne atanırken, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in oğlu Feyyaz Akben de 'Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü'ne getirildi.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Meclis üyesi Ali Kıdık, atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kıdık, "BDDK Başkanı ve THY OPET Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Akben’in oğlu Feyyaz Akben ise Yolcu Hizmetleri Müdürü oldu. THY batma noktasına gelmiş, adam müdür atama derdinde. Biz ‘THY’de müdürlükler azaltılsın, tasarruf olsun derken, adamlar her gün müdürlük üretme derdinde. THY müdür üretme fabrikası gibi” dedi.

"THY’de bir uçağa iki müdür düşüyor" diyen Kıdık, "THY’nin toplam 350 civarı uçağı var 700 müdürü var" ifadelerini kullandı.

İlker Aycı, nakit ihtiyacı için bazı uçak motorlarını satacaklarını açıklamıştı

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bir süre önce bir televizyon programında nakit ihtiyacı için ellerindeki bazı uçak motorlarını satacaklarını açıklamıştı.

Filosunda 360 uçağı bulunan THY'de 700'e yakın müdür görev yapıyor ve her uçağa neredeyse iki müdür düşüyor.