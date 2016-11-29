THY de modaya uydu, uçuş ekibi 'dondu'

Sosyal medyada hızla yayılan ve 'günlük hayatın donması' anlamına gelen 'Mannequin Challenge' akımına üçüncü havalimanı işletmecisi İGA ve Türk Hava Yolları (THY) da katıldı.

Doğan Haber Ajası'nda (DHA) yer alan habere göre, 'Mannequin Challenge' akımına ilk olarak üçüncü havalimanı işletmecisi İGA sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak katıldı.

İGA bu videosunda İstanbul Yeni Havalimanı’nın yüzde 34’ünün tamamlandığını belirtirken, zaman dursa da çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı. İGA, THY'nin de bir video ile cevap vermesini istedi. Bu davet üzerine THY resmi twitter adresinden bir video yayınlayarak, uçuş ekibinin akıma katıldığını gösterdi.

THY'nin "Kabin ekibimiz yerinde durmayı pek sevmiyor, onları ancak 'Mannequin Challenge' durdurabilirdi!" mesajıyla yayınladığı video şöyle: