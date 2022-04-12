THY'de "huzur hakkı" ödemesine zam

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'un da 5 Mayıs 2018 tarihinden bu yana yönetim kurulu üyesi olduğu Türk Hava Yolları (THY) Anonim Ortaklığı Genel Kurulu 29 Mart Salı günü İstanbul'da yapıldı. Toplantıda THY Yönetim Kurulu üyelerine bu yıl ödenecek huzur hakkı ücretleri alınan kararla belli oldu.

Geçen yıl pandemiden kaynaklanan kesintiler sonrası 8 bin 678 Türk Lirası (TL) olarak ödenen huzur hakkı ücretinin bu yıl yaklaşık yüzde 190 artışla 25 bin TL'ye çıkartılması ve yılda dört kez ödenen ikramiye ücretinin de bu tutarda verilmesi kararlaştırıldı.

THY personeli ise yılbaşında yüzde 60 zam almış ancak bu zam bekleneni karşılamamıştı. Çünkü pandemi nedeniyle THY'de personel maaşları daha önce yüzde 50'ye varan oranlarda düşürülmüştü. Hava-İş Sendikası yüzde 100 zam talep ediyordu.

Personele zam gelirse, huzur hakkı da zamlanacak

THY Anonim Ortaklığı Genel Kurulu'nda aynı zamanda personel ücretlerine tekrar zam yapılması halinde tüm Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının personele yapılan zam ile aynı oranda artırılmasına da karar verildi.

Buna göre, THY'de her bir Yönetim Kurulu üyesi yılda toplam 400 bin TL'lik huzur hakkı geliri elde edecek. THY'nin huzur hakkı ödemesinde geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle kesinti yapılmış, yönetim kurulu üyelerine aylık 8 bin 678 TL ödemişti.

"Feragat ettim" demişti, 2021'de maaş almıştı

THY Yönetim Kurulu'nda İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Fatmanur Altun'un da yer alması kamuda birden fazla maaş alan bürokrat ve AKP'li siyasetçileri gündeme getirmişti. Konu CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarıyla tartışılmıştı.

CHP'li Özel, Altun Ailesi'nin evine beş maaş birden girdiğini, Fahrettin Altun'un da Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliği ile Manas Üniversitesi'nden de maaş aldığını öne sürmüştü. .

İddialar üzerine Altun Ailesi, Özgür Özel'le mahkemelik olurken Fatmanur Altun, 2020 yılında pandemi döneminde THY'deki maaşı için "Feragat ettim" demişti. Ancak mahkemeye verilen yanıtla Altun'un 2021 yılının başından itibaren maaşını almaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Huzur hakkı nedir?

Şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, alınan kararlardan ve ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu olabiliyor. Kişilerin yerine getirmesi gereken bu yükümlülükler dolayısıyla karşısına çıkabilecek riskleri azaltmak için belirlenen aylık ücrete "huzur hakkı" deniyor.

Huzur hakkı ödemesi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ile limited şirketler için müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara yapılabiliyor.

Yasal kayıtlara göre 29 milyar TL'lik zarar

THY'nin Olağan Genel Kurul toplantısında kurumun 2021 yılı kâr ve zarar tablolarına ilişkin bilgi de verildi. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik tarafından denetlenen tablolara göre THY, 2021 yılında 8.2 milyar TL kâr elde etti. Ancak, vergi usul kanunu uyarınca tutulan yasal kayıtlara göre kurum, 2021 yılını 29.2 milyar TL zarar ile kapattı.

İki tablodaki fark ise denetim şirketinin uçak gibi taşınmazları kâr-zarar hesabına katmasından kaynaklanıyor. Bu taşınmazlardan ileriki yıllarda elde edilmesi öngörülen gelirler, 2021 yılı mali hesabına eklendiği için kurumun yıl içinde kâr ettiği öne sürülüyor. Ancak vergi usul kanununa göre yapılan hesaplamalarda taşınmazlar, kâr zarar tablosuna dahil edilmiyor. Bu durumda yıl içerisinde yapılan zararın tutarı ortaya çıkıyor.

91 milyon TL'lik şüpheli alacak iddiası

Genel Kurul toplantısında kurumun geçmiş yıllardan gelen şüpheli alacakları da gündeme geldi. Hissedarlardan Bilal Yıldız, 2017 yılında şüpheli alacakları gündeme getirdiğini ve alacakların akıbetini sorduğunu hatırlattı. Şüpheli alacakların tutarının 2021 yılı itibariyle 91 milyon dolara çıktığını belirten Yıldız, bunların tahsili için ne gibi işlemlerin başlatıldığını sordu.

Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker ise 2017 yılında şüpheli alacak takip şefliğinin kurulduğunu kaydederek etkin takip ve tahsilat yapılması için gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti. 48 milyon dolarlık vadesi geçmiş alacaklarda azalma elde edildiğini vurgulayan Şeker, hukuki süreçlerin uzun zaman alabildiğini, bu yüzden kapatılamayan alacak kalemleri olabileceğini de belirtti. Şeker, şüpheli alacakların 2021'de ciroya oranının binde 8, bilançoda ise binde 3 oranında makul seviyede olduğunu dile getirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da şirketin 2003 yılından beri olağanüstü gelişim gösterdiğini, ticari başarı için risk alınması gerektiğini, ancak eleştirilerin de hakkaniyetli olmasının uygun olacağını söyledi. Bolat, polemik amaçlı eleştiri yapılmasının doğru olmadığını da söyledi.

Üst kademeye bir yılda 27 milyon TL harcandı

THY ve bağlı şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcılarına 2021 yılı boyunca ödenen ücret, ikramiye ve tahsis edilen araçlar ile iletişim harcamalarının toplam tutarı da ortaya çıktı. THY'nin mali raporlarına göre üst kademe yöneticiler için yapılan harcamaların toplamı 27 milyon 716 bin TL'yi buldu.