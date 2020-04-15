THY'de bir pilot daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Serdar Gündoğdu, Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gündoğdu, THY'de virüsten ölen üçüncü pilot oldu.

Koronavirüs nedeniyle THY’den bir acı haber daha geldi. Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde Koronavirüs (Covid-19) tedavisi görmekte olan Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti.

Gündoğdu, THY'den Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 3'üncü pilot olarak, tüm havacılık camiasında üzüntüye yol açtı.

Son günlerde durumu ağırlaşan Serdar Gündoğdu için donör desteği aranıyordu.