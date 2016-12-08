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15 Temmuz Darbe Girişimi

THY, Darbe Komisyonu'nun "Gülen ABD'ye giderken yanında kim vardı?" sorusunu cevapladı

Komisyon üyeleri THY'nin cevabına itiraz etti

08 Aralık 2016 16:36

Hülya Karabağlı

Türk Hava Yolları (THY), Fethullah Gülen’in ABD’ye çıkışı konusunda kendisinden bilgi talep eden Meclis Darbe Komisyonu’na, "THY’den ‘21 Mart ya da 22 Mart 1999 tarihinde seyahat ettiği bilgisi var, ancak yolcu listelerine ulaşılamıyor" yanıtı gönderdi. Komisyon, yolcu listesi konusunda daha somut bilgilere ulaşılması için yazışmalarını sürdürecek.

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun bugünkü toplantısında AKP’li Komisyon Başkanı Reşat Petek, talep edilen bilgi ve belgeler konusunda açıklamalarda bulundu.

Petek, Fethullah Gülen’in ABD’ye kimlerle gittiği ve kayıtların gönderilmesi konusunda talebinde bulundukları Türk Hava Yolları'ndan gelen cevabı komisyon üyeleriyle paylaştı.

Gülen’in, 21 ya da 22 Mart 1999 tarihinde seyahat ettiğine ait bilgisi veren THY’nin yolcu listelerine ulaşılamadığını söyleyen Petek, "O tarihte başka kimlerin olduğu konusunda bir bilgiye ulaşılamadığı cevabını aldık" dedi.

Komisyon üyelerinin de itirazı üzerine THY’ye yolcu listesini yeniden soracak. 

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