THY cruise turlarının da etkisiyle Miami hattında 200 bini geçti

İstanbul, 14 Ocak (DHA) - Türk Hava Yolları\'nın, ABD\'nin tatil merkezi Miami hattında yolcu sayısı, Aralık 2017 ile Kasım 2018 tarihleri arasında yüzde 26.45 artışla 200 bin kişiyi geçti.

Bahamalar ve Karayipler\'e yapılan gemi turları, THY\'nin Miami hattında yolcu sayısının artışına yol açtı. Miami çıkışlı cruise turlarına katılan birçok kişi, THY ile seyahat etti. THY, İstanbul\'dan Miami\'ye 98 bin 268, Miami\'den de İstanbul\'a 102 bin 248 olmak üzere toplam 200 bin 516 yolcu taşıdı. Aralarında sanat, spor camiası ile iş insanlarının da aralarında olduğu pek çok ünlü ismin de Miami’de evi var.

\"Bayrağı daha yükseklere çıkaracağız\"

Bu arada, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin bu yıl 80 milyon yolcu taşıma hedefiyle ilgili, \"Bayrağı daha yükseğe çıkaracağız\" dedi. Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) 2019 yılı için 80 milyon yolcu taşınmasının hedeflendiğini duyurmuştu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, \"Bayrağı daha yükseğe çıkaracağız. Yıllık yolcu sayısını 75 milyondan 2019 yılında 80 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah\'tan.Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor\" dedi. (Fotoğraflı)