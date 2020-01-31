Türk Hava Yolları, Çin'e uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları (THY) Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen uçuşlarını 9 Şubat'a kadar durdurdu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, " Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat’a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da da üç hava yolu şirketi ve İtalya, Koronavirüs nedeniyle Çin'e uçuşlarını durdurmuştu.

AFP'nin aktardığına göre, İtalya Başbakanlığı'ndan bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Çin uçuşlarının tamamen durdurulduğu belirtildi.

Fransız Hava Yolu şirketi Air France da, Çin'e karşılıklı tüm uçuşların 9 Şubat'a kadar askıya alındığı açıkladı. Pekin ve Şangay'dan Fransa'ya dönmek isteyen yolcular için bazı özel seferlerin düzenleneceği kaydedildi.

Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortakları arasında yer aldığı İskandinav Hava Yolları (SAS), dün yaptığı açıklamada Pekin ve Şangay seferlerinin 9 Şubat'a kadar durdurulduğunu ve 2 kent için de 9 Şubat'a kadar bilet satılmayacağı bildirmişti.

İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia, Çin'de tek uçuş noktası olan Şangay seferlerinin şubat ayı boyunca askıya alındığı belirtmişti.

Lufthansa uçağında Koronavirüs vakasına rastlandı

Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden Lufthansa da, Çin'in Nanjing kentinden Frankfurt'a gelen uçağında şüpheli bir Koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından vaka sayısının artmasından ötürü Çin'e gerçekleşecek tüm uçuşların iptal edildiğini duyurmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları 9 Şubat'a kadar askıya alacak. Operasyonel nedenlerle Çin'e yapılan uçuşlara yönelik rezervasyonların kabulü şubat ayının sonuna kadar askıya alınacak" ifadesine yer verilmişti.